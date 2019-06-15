رئيس الزمالك: الأهلي خسر معركته.. لم يصلنا عروض للثلاثي.. ومالك بيراميدز "زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال رئيس نادي الزمالك، إن نادي الأهلي خسر معركته حول أزمة استكمال مسابقة الدوري الممتاز، مشددًا أن جماهير القلعة الحمراء غاضبة بعد موقف ناديها الأخير.

وأضاف رئيس الزمالك في الساعات الأولى من صباح السبت عبر شاشة "المحور" :"خالد جلال مستمر في منصبه ولن يرحل".

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وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن موقف ثلاثي الفريق من الرحيل :"لم يصلنا أي عروض لمحمود عبد المنعم (كهربا)، كما لم يصلنا عروض لفرجاني ساسي وحمدي النقاز".

وواصل :"خالد جلال من سيحدد موقف اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة، كما لن يتم الاستغناء عن أي لاعب إلا في حال التعاقد مع بديل".

وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته حول نادي بيراميدز :"المالك الجديد إماراتي ومشجع للزمالك، والفترة المقبلة قد تشهد صفقات متبادلة بين الناديين".