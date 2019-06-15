مدرب المنتخب يعلق على الفوز الباهت أمام تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي مدني:

صرح تيتو جارسيا عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن ما حدث أمام تنزانيا طبيعي بسبب كثافة التدريب في الأيام الأول من معسكر الإعداد لأمم إفريقيا، قائلًا أنهم يعملون لاكتشاف عناصر جديدة في مستوى محمد صلاح، وطالب بمساندة الجماهير.

وقال جارسيا في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "مباراة تحضيرية عادية قبل بطولة أمم إفريقيا، وبدأنا المباراة بكثافة هجومية وقوة، لكن بعد 60 أو 70 دقيقة تراجع الأداء وهذا طبيعي لأننا نتدرب مرتين يوميًا."

وتابع: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولم نكن بالحيوية المطلوبة في الثلث الأمامي من الملعب وهو ما لم يجعلنا نخلق الكثير من الفرص القوية، لكن كانت هناك فرص عديدة."

وأضاف: "الاحصاءات أظهرت أننا وصلنا لمنطقة جزاء المنافس 27 مرة، ووصل الاستحواذ إلى 78%، ولا ننسى أنها المباراة الأولى وفي إطار تطبيق ما تدربنا عليه ورفع الحالة البدنية للاعبين."

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وتحدث عن إمكانية الفوز بالبطولة: "نعلم جيدًا أننا أحد الفرق المرشحة، لأننا نلعب في بلدنا وأمام جماهيرنا، لكن هناك 5 أو 6 فرق مرشحة، هي السنغال، نيجيريا، الجزائر، المغرب وتونس، لكننا نلعب في القاهرة وسنحاول أن نبذل كل الجهد للفوز باللقب."

وانتقل للحديث عن قائمة الفريق: "بالتأكيد صلاح لاعب عظيم، وهو حاليًا في التصنيف الأعلى للاعبين مع ميسي وكريستيانو، لكننا أيضًا نمتلك لاعبين أخرين يمكنهم أن يصبحوا مثل صلاح يومًا ما."

وواصل: "لأن صلاح منذ 5 سنوات لم يكن هو صلاح الموجود الآن، ومصر لديها لاعبين أصحاب جودة عالية وصغار السن وإذا استمروا على نفس الجودة سيكون لدينا لاعبين مثل صلاح."

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن كفريق نحاول أن نسجل الأهداف من الدقيقة الأولى، لكن لو لم نتمكن من التسجيل مثل مباراة تنزانيا فبالتأكيد سنحتاج كل الدعم من الجماهير، وعلينا أن نكون دائمًا معًا."