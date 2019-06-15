هاني رمزي: ودية غينيا ستشهد تغييرات في التشكيل.. ومن الوارد تعديل طريقة اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن المباراة الودية المقبلة لمنتخب مصر أمام غينيا ستشهد العديد من التغييرات في التشكيل عن المواجهة السابقة أمام تنزانيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني مساء يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب، في ثاني مباريات منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2019.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس:" الجهاز الفني لمنتخب مصر تحدث مع اللاعبين عن مباراةت تنزانيا للوقوف على الأخطاء التي ارتكبوها لتعديلها في باقي المباريات".

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وأضاف، أن التجربة الودية الأولى لمنتخب مصر حملت الكثير من الإيجابيات، كما انه حدث خلالها بعض الأخطاء والفرق التي سيواجهها منتخب مصر ستعتمد في خطط لبعها على استغلال اخطائنا".

وتابع:" سنعمل جيدا على الكرات الثابتة وكيفية الاستفادة منها بشكل جيد، والمباريات الودية لابد أن نرى اخطائنا".

وأوضح، أن المباراة الودية المقبلة لمنتخب مصر امام غينيا ستشهد بعض التغييرات بمشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى".

وأتم مدرب منتخر مصر تصريحاته:" لن نلعب مواجهة غينا بنفس تشكيل المباراة السابقة، ومن الوارد تغيير طريقة اللعب".