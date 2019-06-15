بعد رفع الإيقاف.. جهاد جريشة يوجه رسالة لهاني أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه الحكم الدولي جهاد جريشة، رسالة لهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا أن الأخير كان له دورا رئيسيا في رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إيقاف جريشة عقب مباراة الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" أشكر هاني أبو ريدة بعد دوره منذ بداية الأزمة، ووقوفه بجانبي حتى تم رفع الإيقاف في النهاية".

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وأضاف:" شعرت بالفخر بعد ان استعدت كرامتي ولوجود اتحاد كرة قوي يديره هاني أبو ريدة، الرجل الذي كان حريصا على طمئنتي منذ اللحظة الأولى".

وتابع جريشة:" رد فعل باقي الحكام الأفارقة بعد سماع القرار شيء أسعدني، واوعد الجميع ان أقدم أداء قوي واظهار التحكيم المصري بشكل مميز".

وأوضح أنه سيرد الجميل لهاني أبو ريدة، والذي يعتبره صاحب الفضل في قرار رفع الإيقاف عنه، لافتا أنه سينضم خلال ساعات لمعسكر الحكام استعداد لمباريات أمم أفريقيا.

وأتم" لم اتوقف عن المران بعد قرار إيقافي وكان لدى امل بأنني سأصل للبطلولة، وأتمنى أن تمر البطولة بشكل جيد على التحكيم، لان الجميع سيكون تركيزه الأكبر على التحكيم".