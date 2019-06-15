نادي sc buitenveldert الهولندي يتعاقد مع المدرب المصري حسام مهدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعاقد نادي sc buitenveldert الهولندي مع المدرب المصري حسام مهدي لقيادة فريق الشباب به الذي ينشط بالدرجة الثانية في الموسم المقبل 2019/2020.

وفي هذا السياق قال حسام مهدي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"الحمد لله تم اختياري لأهم فرق النادي وهذه ثقة كبيرة فكان هناك منافسة قوية بين أكثر من مدرب لتولي المنصب والحمدلله ربنا أنصفني بعد موسم شاق عملت به في هولندا"، مشيرًا إلى أن عقده مع النادي يمتد لموسمين.

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وتابع مهدي ـ البالغ من العمر 27 ـ :"الموسم المقبل سيكون صعبًا ولابد أن أثبت إنني كنت جدير بالثقة التي وجدتها من مسؤولي النادي".

وكان حسام مهدي في الموسم الماضي مدربًا لفريقي Avv swift team 13 and SC buitenveldert team 17 في هولندا.

وأتم المدير الفني المصري لفريق sc buitenveldert حديثه بالإشارة إلى أن سعيد بالتدرج في مسيرته من مرحلة الناشئين للشباب والخبرات التي يحصل عليها من هذه التجارب.