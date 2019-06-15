أحمد أحمد يتفقد ستاد القاهرة قبل “كان 2019”

قام أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجولة تفقدية مساء اليوم الجمعة لملعب ستاد القاهرة من أجل متابعة آخر التجهيزات لمباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورًا لوصول الملجاشي أحمد أحمد إلى ملعب ستاد القاهرة مُعلقةً عليها :”رئيس الاتحاد الأفريقي يطمئن على ترتيبات حفل افتتاح كأس الأمم باستاد القاهرة”. يُذكر أن المنتخب المصري يستضيف نظيره الزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب ستاد القاهرة. وتستضيف 4 مدن مصرية بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، حيث يشارك في تلك البطولة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد مطلع الشهر الجاري، في قضية اتهامه بالتلاعب بأموال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يتم اخلاء سبيل دون شروط. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورًا لوصول الملجاشي أحمد أحمد إلى ملعب ستاد القاهرة مُعلقةً عليها :”رئيس الاتحاد الأفريقي يطمئن على ترتيبات حفل افتتاح كأس الأمم باستاد القاهرة”. يُذكر أن المنتخب المصري يستضيف نظيره الزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب ستاد القاهرة. وتستضيف 4 مدن مصرية بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، حيث يشارك في تلك البطولة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على أحمد أحمد مطلع الشهر الجاري، في قضية اتهامه بالتلاعب بأموال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يتم اخلاء سبيل دون شروط.

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