كارلوس كيروش: جاهزون للقاء الأرجنتين و لدينا الكثير

أبدى المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا تفاؤله بمشاركة منتخب البارونات في كوبا امريكا 2019 مؤكدا ان المنتخب الكولومبي لديه الكثير ليقدمه في البطولة .

وقال كارلوس كيروش في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب كولومبيا امام الارجنتين فجر الاحد

: نحن جاهزون وشغوفون للغاية لملاقة منتخب كبير مثل المنتخب الارجنتيني ولدينا اسلحتنا لمثل هذه المواجهة الهامة واعتقد ان الفريقين سيقدمان مباراة كبيرة والفائز في النهاية هي جماهير المنتخبين .

واضاف : رغم اهمية المباراة

الا انه سيتبقى لنا مباراتين اخريتين و المهم هو التأهل الى الدور ربع النهائي وبعدها ستكون كل مباراة بمثابة مباراة نهائية .

وعن ليونيل ميسي قال كارلوس كيروش : بالقطع هو اسطورة كبيرة لكن نحن ايضا لدينا لاعبينا . لا ارى المباراة امام الارجنتين مباراة حياة اة موت فهي مباراة في بداية البطولة وليست مباراة نهائية .