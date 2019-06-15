كارلوس كيروش: جاهزون للقاء الأرجنتين و لدينا الكثير

أبدى المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا تفاؤله بمشاركة منتخب البارونات في كوبا امريكا 2019 مؤكدا ان المنتخب الكولومبي لديه الكثير ليقدمه في البطولة .
وقال كارلوس كيروش في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب كولومبيا امام الارجنتين فجر الاحد: نحن جاهزون وشغوفون للغاية لملاقة منتخب كبير مثل المنتخب الارجنتيني ولدينا اسلحتنا لمثل هذه المواجهة الهامة واعتقد ان الفريقين سيقدمان مباراة كبيرة والفائز في النهاية هي جماهير المنتخبين .
واضاف : رغم اهمية المباراة
وعن ليونيل ميسي قال كارلوس كيروش : بالقطع هو اسطورة كبيرة لكن نحن ايضا لدينا لاعبينا . لا ارى المباراة امام الارجنتين مباراة حياة اة موت فهي مباراة في بداية البطولة وليست مباراة نهائية .
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