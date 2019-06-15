رئيس الزمالك: فرجاني مش للبيع.. وهذا موقف طارق حامد وكفاية فرقعة أخبار

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي تشير إلى رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "لا يوجد

أي لاعب في الزمالك، وصل له عرض، فرجاني ساسي سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد".

وأضاف: "البعض أشار إلى أنني سأقوم ببيع طارق حامد

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لبيراميدز، قبل أن يرحل تركي آل الشيخ، ويحرج الجميع".

وتابع رئيس الزمالك حديثه قائلا: "كهربا لم يصل له أي عروض، ولن نتعاقد سوى مع اللاعبين السوبر".

واختتم حديثه قائلا: "خالد جلال مستمر مع الزمالك، ومعسكر الفريق سيكون في إحدى الدول الإمارات وقبرص واليونان".