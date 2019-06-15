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مرتضى منصور عن جروس: فاشل.. وجماهير الأبيض تدعم خالد جلال

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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بعض الصفحات على فيسبوك، ممولة لتهاجمه بسبب رحيل كريستيان جروس.

 

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج الزمالك اليوم: "هذا المدرب الفاشل، رفض وجود فرجاني

ساسي، وأرهق أوباما، وأنا أتسائل، هل الدوري راح، هناك 8 مباريات إذا فزنا بهم، حصلنا على 4 بطولات".

 

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تابع: "جماهير الزمالك الحقيقية هي التي ستدعم

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خالد جلال وتدعم الفريق وتساندهم قبل المواجهات المصيرية، جروس كانت مكافأة الدوري الخاصة به 300 ألف يورو، فضلا عن مكافأة الكونفدرالية، وهذا مستحيل أن يتحمله نادي الزمالك".

 

واستطرد: "اقترحت أن نجمع المال من بعضنا، لتوفير تقنية الفيديو في مصر، وذلك لتوافر عدالة تحكيمية".

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