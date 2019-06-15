مرتضى منصور عن جروس: فاشل.. وجماهير الأبيض تدعم خالد جلال

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بعض الصفحات على فيسبوك، ممولة لتهاجمه بسبب رحيل كريستيان جروس.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج الزمالك اليوم: "هذا المدرب الفاشل، رفض وجود فرجاني

ساسي، وأرهق أوباما، وأنا أتسائل، هل الدوري راح، هناك 8 مباريات إذا فزنا بهم، حصلنا على 4 بطولات".

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تابع: "جماهير الزمالك الحقيقية هي التي ستدعم

خالد جلال وتدعم الفريق وتساندهم قبل المواجهات المصيرية، جروس كانت مكافأة الدوري الخاصة به 300 ألف يورو، فضلا عن مكافأة الكونفدرالية، وهذا مستحيل أن يتحمله نادي الزمالك".

واستطرد: "اقترحت أن نجمع المال من بعضنا، لتوفير تقنية الفيديو في مصر، وذلك لتوافر عدالة تحكيمية".