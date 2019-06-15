مرتضى منصور عن جروس: فاشل.. وجماهير الأبيض تدعم خالد جلال

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بعض الصفحات على فيسبوك، ممولة لتهاجمه بسبب رحيل كريستيان جروس.
وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج الزمالك اليوم: "هذا المدرب الفاشل، رفض وجود فرجانيساسي، وأرهق أوباما، وأنا أتسائل، هل الدوري راح، هناك 8 مباريات إذا فزنا بهم، حصلنا على 4 بطولات".
تابع: "جماهير الزمالك الحقيقية هي التي ستدعم
واستطرد: "اقترحت أن نجمع المال من بعضنا، لتوفير تقنية الفيديو في مصر، وذلك لتوافر عدالة تحكيمية".
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