كوبا أمريكا.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا رغم الغياب عن التدريبات

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين عن تشكيلة منتخب الارجنتين التي ستخوض مباراته الاولى امام منتخب كولومبيا في بطولة كوبا امريكا التي ستنطلق فجر السبت بملعب مورومبي بمدينة سان باولو البرازيلية . مورومبي بمدينة سان باولو البرازيلية . وقال سكالوني إنه سيخوض مواجهة كولومبيا بتواجد ليونيل ميسي و سيرخيو اجويرو رغم غياب ميسي عن تدريب منتخب الارجنتين اليوم . وضمت التشكيلة التي اعلنها سكالوني : فرانكو أرماني ورينزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي وخيرمان بيثييا ونيكولاس تاليافيكو وجيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريجيز ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو.

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