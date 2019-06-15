شاهد.. كيتا بالدي لاعب منتخب السنغال يتغزل بمقر إقامته في الإسماعيلية

نشر السنغالي كيتا بالدي لاعب إنتر ميلان صورة له عبر "انستجرام" من المعسكر المغلق لمنتخب أسود التيرانجا بمدينة الاسماعيلية ⁩ نشر كيتا بالدي لاعب منتخب السنغال صورة أثناء إقامته بمعسكر أسود التيرانجا في مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية Advertisements السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينا والتي تستضيفها محافظة الإسماعيلية. ونشر بالدي لاعب إنتر ميلان الإيطالي صورة على حسابه بانستجرام معلقًا عليها، "مكان جيد".

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