خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد جروس

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن جروس رفض تجديد عقده منذ شهرين مع القلعة البيضاء.
وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم: نادي الزمالك لم يرفض التجديد لجروس بسبب الأموال، نادي الزمالك في الوقتالحالي غني وليس فقيرا.
وأضاف: أقسم بالله مجلس الزمالك طلب تجديد عقد جروس من شهرين والرجل رفض، لأنه كان متفق مع نادي آخر، السويسري كان يريد البقاء شهرين
وتابع: هل نتائج جروس مع الزمالك في الدور الثاني تجعله يحصل على الدوري؟ لا بالعكس، أهدر العديد من الفرص على الزمالك لحسم البطولة.
واختتم الغندور: جروس مجلس الزمالك وفرله لاعبين جدد، مثل فرجاني ساسي، وذلك حميد أحداد، وخالد بوطيب، ورغم ذلك لم ينجح في حسم الدوري مبكرا.
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