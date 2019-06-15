إنجلترا تهزم البرازيل في كأس العالم للسيدات

فاز منتخب انجلترا للسيدات علي نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد أوسيان ضمن الجولة الثانية ضمن بطولة كاس العالم للسيدات المقامة بفرنسا 2019. الثانية ضمن بطولة كاس العالم للسيدات المقامة بفرنسا 2019. سجل هدف اللقاء جودي تايلور في الدقيقة 61 . بهذه النتيجة يحصد منتخب انجلترا النقطة السادسة يحتل بها المركز الاول في ترتيب المجموعه الرابعه بينما تجمد رصيد الارجنتنين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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