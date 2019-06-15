بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا والتي ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف صباح باكر السبت على ملعب المورمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي و beIN SPORTS MAX 4 HD بصوت المعلقين جواد بده و نادر الترهوني. كما يمكنكم مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا من خلال الشاشة التالية بجودة عالية و بدون إعلانات. بث مباشر مباراة البرازيل وبوليفيا ..

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