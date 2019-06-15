أكد أيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري سعيد بمواجهة تنزانيا الودية. وقال لهيطة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجيري سعيد بمواجهة تنزانيا ويسعى لتطبيق أفكاره، لكن الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجيري سعيد بمواجهة تنزانيا ويسعى لتطبيق أفكاره، لكنكنا نتمنى حضورا جماهيريا أكبر". وأكمل: "أعتقد أن عدد الجماهير سيكون أكبر في لقاء غينيا، ونحاول إشراك الـ23 لاعبا في المباراتين لكي يكون هناك صورة كاملة لأجيري حول اللاعبين لمعرفة التشكيل الأساسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب لهيطة: نحاول إشراك 23 لاعبا في المباريات التحضيرية.. ونحتاج دعم الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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