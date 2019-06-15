الإكوادور تحصد المركز الثالث بكأس العالم للشباب

حصل المنتخب الاكوادوري علي المركز الثالث ببطولة كأس العالم للشباب، عقب فوزه علي نظيره الايطالي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاديون جوسير ضمن مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع التي جمعت بينهما علي ملعب ستاديون جوسير ضمن مباراة تحديد المركزي الثالث والرابعبمونديال الشباب ببولندا. سجل هدف اللقاء ريتشارد مينا في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الثالث، ليحصد بذلك منتخب الأكوادور الميدالية البرونزية، فيما حل نظيره الإيطالي في المركز الرابع.

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