رياضة | الكشف عن الحارس الأساسي للمنتخب في بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن الحارس الأساسي للمنتخب في بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب أحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز من حراسة عرين الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما أشاد به أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب.
وحصل ناجى على الضوء الأخضر من المدير الفنى خافير أجيري، لمشاركة أحمد الشناوي بشكل أساسي بكأس الأمم، رغم تواجد كل من محمد الشناوى ومحمود عبدالرحيم جنش.
وكان ناجى قد أطمئن على أحمد الشناوى وجنش الذى شاركوا خلال لقاء تنزانيا ودياً، وسيطمئن أيضاً على جاهزية محمد الشناوى خلال لقاء غينيا الودى المقرر له الأحد.