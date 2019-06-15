رياضة | روما يطلب مبلغ خيالي للسماح بانتقال زانيولو إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يطلب مبلغ خيالي للسماح بانتقال زانيولو إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي روما الإيطالي يضع جدار أمام لاعب وسطه الايطالي الشاب نيكولو زانيولو، ورغم أنه ليس غير قابل للمس، لكن كما تشير "سكاي سبورت" فإنه يريد روما عرض مهم و مغري.

ويسعى روما ربما لعرض يصل لما يقارب 70 مليون يورو بالإجمالي أو ربما أقل قليلاً، حيث أن يوفنتوس بالوقت الحالي قام باستفسار بسيط مع وكيل زانيولو.

لكن أكد روما على أنه لن يستسلم سوى بحال وصول عرض لا يمكن رفضه كما حصل العام الماضي عند بيع الحارس البرازيلي أليسون لليفربول وحينها سيفكر روما في الامر.