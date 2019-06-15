رياضة | أزمة بين هازارد ومودريتش في ريال مدريد

بعد تقديم البلجيكى إيدين هازارد لاعباً جديداً فى صفوف ريال مدريد الإسبانى أمس الخميس قادماً من تشيلسي الإنجليزى، بصفقة تقدر ب 112 مليون دولار، وظهرت أولى أزمات اللاعب وهى إختيار الرقم الخاص به مع الفريق، خاصة أنه وقت تقديمه كان يرتدى قميص دون رقم وذلك يدل على إنه لن يستقر على رقم حتى الأن.

وذكرت تقارير صحفية، أن هازارد يريد رقم 10 وهو رقمه المفضل والذى كان يرتديه مع البلوز طوال ال 7 سنوات الماضية ولكن رفض أفضل لاعب فى العالم الموسم السابق ونجم وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا "لوكا مودريتش" تنازله عن الرقم لصالح الجناح البلجيكي.

وأشارت التقارير أن هازارد بالفعل تواصل مع مودريتش حول ذلك عن طريق لاعب وسط مدريد المعار لتشيلسي ماتيو كوفاسيتش إنه يريد الحصول على رقم 10 ولكن رذ مودريتش أن على هازارد أن يبحث عن رقم أخر.

وصرح هازارد أن الأهم هو اللعب بشعار ريال مدريد.