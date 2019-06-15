رياضة | ساري على بُعد خطوة من تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري على بُعد خطوة من تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الأخبار الإيطالية اليوم أن ماوريسيو ساري يتجه سريعاً لتدريب يوفنتوس الإيطالي، ويمكن غدًا أن يتم فسخ عقده رسمياً مع تشيلسي الإنجليزي، حيث أن تحرك باراتيسي نحو لندن كان مثمر وباتفاق معهم على تحرير ساري مع مبلغ اجمالي بحوالي 3 ملايين يورو.

وأفادت التقارير أن الأمور صارت في مراحلها النهائية وحان وقت الإعلانات، فالعمل الثمين من وكيل ساري فالي رمضاني الوسيط للصفقة قد أدى لهذه الخطوة المهمة بعد اسابيع من العمل المكثف.

وتجنب اليوفي الوقوف في حوادث دبلوماسية من خلال لقاء باراتيسي الشخصي بـ جرانوفسكايا المفوضة الخاصة بالبلوز وهي قمة أقرت الاتفاق، ساري بالفعل يفكر باليوفي وفريق العمل الذي سيكون معه.

دور المدرب المساعد سيكون لـ جيوفاني مارتوسيلو وبينما المدرب البدني باولو بيرتيلي الذي كان معه بتشيلسي وسيظل مدرب حراس اليوفي كما هو كلاوديو فيليبي بينما سيكون لوكا جوتي وماركو ياني جزء من الطاقم، كما تم تقديم عرض لبارزالي يكون جزء منه و يتم انتظار الرد.

الجدير بالذكر أن تشيلسي لديه افكار واضحة نحو لامبارد و بمجرد اغلاق مسار ساري سيتجهون نحو التفاصيل الاخيرة مع لامبارد، الاتفاق تم.