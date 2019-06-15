رياضة | مانشستر يونايتد يتفوق على توتنهام وويخطف نجم الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتفوق على توتنهام وويخطف نجم الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني متهيأ لخسارة خدمات لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، حيث يطلب ٦٧ مليون جنيه استرليني لبيعه.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإسباني على علم باهتمام جدّي من مانشستر يونايتد، خاصة أن مسؤلوو النادي سافروا لإنجلترا مؤخرًا، كما أن توتنهام هوتسبير هو الأخر مهتم باللاعب لكن عرضه البالغ ٥٣ مليون تم رفضه.