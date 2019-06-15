رياضة | الزمالك يحصد ثمار الاستقرار.. رقم مميز لبطل الكونفيدرالية في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصد ثمار الاستقرار.. رقم مميز لبطل الكونفيدرالية في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إعلان القوائم النهائية للـ 24 منتخب المقرر مشاركتهم في النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، سنرى أن نادى الزمالك ثانى أكثر الأندية تمثيلاً بلاعبين فى الكان، بالإضافة إلى أن الدورى المصري يشارك فى الكان بعدد كبير من اللاعبين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" فى هذا التقرير الأندية والدوريات التي يخوض لاعبوها بطولة الأمم:

نادى الزمالك هو ثانى أكثر الأندية تمثيلًا بلاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية بتواجد 6 لاعبين في دلالة واضحة على أن الزمالك أصبح الأن يملك لاعبين دوليين على مستوى كل الخطوط وهم :"محمود جنش ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود حمدى الونش فى منتخب مصر بينما فرجانى ساسي بمنتخب تونس وخالد بوطيب فى منتخب المغرب.

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ويأتى الزمالك فى المركز الثانى مناصفة مع كل من الترجي التونسي ، وصن داونز الجنوب إفريقي الذى يشارك 6 لاعبين أيضاً منهم في الكان.

بينما يتصدر سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وبريميرو دي أجوستو الأنجولى أكثر أندية مُمثلة بلاعبين في الكان بـ 7 لاعبين.

ببنما يشارك 24 لاعبا يلعب فى الدورى المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية بواقع ( 6 لاعبين من الزمالك ، 5 من بيراميدز ، 5 من الأهلى ، 3 من الإسماعيلي ولاعب واحد من مصر المقاصة والاتحاد السكندرى وسموحة والمقاولون العرب وبتروجت.

بينما الدورى الأكثر مشاركة فى كأس الأمم الإفريقية هو الدوري الجنوب أفريقي والذى يدخل البطولة بـ 46 لاعب كأكتر دوري أفريقي مُمثل في الكان.

بينما الدورى الأوروبي الممثل الأكبر فى الكان هو الدوري الفرنسي بمختلف درجاته الأولى والثانية يشارك بـ 81 لاعب في الكان من أصل 552 لاعب بنسبة تقترب من الـ 15 ٪ ثم يأتى في الدوريات الأوروبية الإنجليزي بمختلف درجاته بتواجد 35 لاعب ثم الدورى البرتغالي بوجود 21 لاعب.