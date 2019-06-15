رياضة | سعود آل سويلم يكشف موقفه النهائي من الترشح لرئاسة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعود آل سويلم يكشف موقفه النهائي من الترشح لرئاسة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، اعتذاره لجماهير الفريق عن عدم الترشح لرئاسة النادي بسبب ظروفه.

وكانت جماهير نادي النصر تنتظر ترشح سعود آل سويلم لرئاسة النادي لمدة أربعة مواسم أخرى قادمة، لكنه فاجأ الجميع بعدم ترشحه خلال فترة الترشح لرئاسة الأندية والتي لم يتقدم لتولي منصب رئيس العالمي أي مرشح.

ونشر سعود عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "جماهير الوفاء: كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط".

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وأضاف: "جماهير الشمس: بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير".

واستطرد قائلاً: "جماهير الوفاء: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله".

واختتم : "جماهير الوفاء: أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادم وداعم لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة".