رياضة | مانشستر يونايتد يتفوق على السيتي ويقترب من حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتفوق على السيتي ويقترب من حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تدعيم خط دفاع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يشعرون أنهم فازوا بسباق التوقيع مع هاري ماجواير بعد رفض مانشستر سيتي مطالب ليستر سيتي المادية.

وأفادت التقارير أن المان يونايتد على استعداد لتقديم مبلغ قريب مما يطلبه ليستر سيتي وهو 80 مليون يورو.