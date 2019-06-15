رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على وشك إتمام صفقة مهمة، لتعزيز خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، ان النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر مهتم بضم لاعب الوسط لونجستاف لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر ان إدارة النادي واثقة من إتمام الصفقة خلال هذا الصيف مقابل ٢٥ مليون جنيه استرليني، ومن ثم فإن مانشستر يونايتد قريب من حسم الصفقة.