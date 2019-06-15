رياضة | مانشستر يونايتد يغري ريال بيتيس بـ70 مليون لخطف نجم وسط الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يغري ريال بيتيس بـ70 مليون لخطف نجم وسط الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات النجم الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

اوبحسب ما ذكرته صحيفة "ستاديو ديبورتيفو" فإن مانشستر يونايتد أبلغ ريال بيتيس عن استعداده لتقديم ٧٥ مليون يورو للفوز بخدمات اللاعب الواعد.

بل أن مسؤولي الشياطين الحمر قد أكدوا على استعدادهم لتقديم أكثر في حالة غادر بول بوجبا صفوف الفريق خلال هذا الصيف.