رياضة | ريال مدريد يفرط في نجمه المتألق لصالح أتلتيكو بسهولة !

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد سمح لنجمه المدافع المتألق، ماريو هيرموسو، الذي يمتلك حق تفعيل شرائه، بحرية الانتقال لأي نادي هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن هناك اتفاق تام بين أتليتكو مدريد وماريو هيرموسو، وقد قرر ريال مدريد عدم تفعيل خيار الشراء.

وعلقت التقارير على هذا الأمر بأن ريال مدريد وعد هيرموسو باحترام رغبته بالانتقال إلى أتليتكو.