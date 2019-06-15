رياضة | أسطورة ألمانيا يكشف عن النادي القادم لـ خاميس رودريجيز

أشار لوثر ماتيوس نجم ألمانيا السابق، إلى أنه يرى النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني في يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم القادم.

وقال ماتيوس: "تحدثنا قبل أسبوعين خلال احتفالات بايرن بلقب البوندسليجا، هو مقرب جدًا من رونالدو وقال لي إن كريستيانو تواصل معه وأخبره أنه يريده معه في يوفنتوس".

وواصل نجم ألمانيا السابق: "يمكنني أن أتفهم رغبة كريستيانو فخاميس يمكنه أن يخدم رونالدو ويساعده على تسجيل الأهداف ومن ثمّ يتسنى لكليهما التألق واللمعان".