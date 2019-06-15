الامارات | أوروغواي تجري أول مران في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أوروغواي تجري أول مران في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن منتخب أوروغواي تدريباته في البرازيل، أول من أمس، بعد ساعات فقط من وصوله مدينة بيلو هوريزونتي، التي يستهل بها مشواره ببطولة كوبا أميركا، غداً أمام الإكوادور. وبدأ منتخب أوروغواي مرانه بالركض الخفيف ثم تدريبات استطالة وتمريرات للكرة، وذلك خلال أول 15 دقيقة سمح خلالها بحضور الصحافة.
ويمكن للمدرب أوسكار واشنطن تاباريز الاعتماد على جميع لاعبيه في المباراة الأولى للفريق بالبطولة، خصوصاً بعد تعافي لويس سواريز من إصابة في الركبة اليمنى، خضع بسببها لجراحة مطلع الشهر الماضي. ويمتلك أوروغواي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كوبا أميركا، برصيد 15 لقباً، مقابل 14 لقباً للتانغو الأرجنتيني، وثمانية ألقاب للسامبا البرازيلية.
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