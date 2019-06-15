الامارات | «فيكتوري» يبحث عن تاج القارات الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري» يبحث عن تاج القارات الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2019

يخوض نجم فريق فيكتوري تيم للدرّاجات المائية النمساوي كيفين رايتيرير، منافسات جائزة المجر الكبرى للدرّاجات المائية الجولة الثانية من بطولة القارات الأوروبية 2019، التي تستضيفها مدينة نيريغيهازا حتى الغد بمشاركة واسعة.

وتأخذ البطولة العالمية التي تُقام سنوياً بتنظيم من مؤسسة «اتش 2» أو للأحداث الرياضية تحت مظلة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية «يو أي أم»، أهمية كبيرة كونها تجمع أبرز أبطال رياضة الدراجات المائية العالميين، ما يجعلها أحد أهم الأحداث الرياضية البحرية في القارة البيضاء.

ويدخل فريق فيكتوري تيم إلى المنافسات اليوم من أجل استمرار الانتصارات والصدارة في فئة واقف جي بي 1 التي يجلس عليها حالياً، وقبل انطلاق هذه الجولة المتسابق كيفين قائد دراجة فيكتوري تيم 90، والذي يملك 75 نقطة حصدها من فوزه بالمركز الأول في جميع مراحل الجولة الأولى، ليؤكد علو كعبه على بقية المتسابقين المشاركين وقتها.

وتجمع منافسات فئة واقف جي بي 1 التي يشارك فيها نجم فريق فيكتوري تيم أبطال بلجيكا والتشيك والنرويج واستونيا والمجر وإيطاليا والدنمارك وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا، حيث يصل عدد المشاركين إلى 20 متسابقاً محترفاً.

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وهدف فيكتوري تيم من المشاركة هو إكساب المتسابق كيفين رايتيرير الحافز والجاهزية في مشواره هذا العام في البطولات العالمية الكبيرة، باستمرار الإعداد والمشاركات للمحافظة على انجازه الكبير في العام الماضي، الذي شهد فوزه ببطولة العالم «أكوابايك» بشعار الفريق الأزرق.

وكان رايتيرير قد بدأ مشوار المشاركات هذا العام بالتتويج بطلاً لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي جرت هنا في الإمارات بحلة جديدة، وتحت مظلة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية «يو أي أم» وتوّج فيها بطلاً لفئة واقف جي بي 1، ثم بدأ مشوار الدفاع عن لقبه العالمي في بطولة العالم في الجولتين الأولى والثانية بالبرتغال وإيطاليا وحقق فيهما كالعادة المركز الأول.

وسبق لنجم فيكتوري تيم الوصول إلى مدينة نيريغيهازا بخوض منافسات الجولة الأولى، والتي جرت في البرتغال وأنجز من خلالها المهمة بنجاح بتصدره فئة واقف جي بي 1 بجدارة واستحقاق، محرزاً العلامة الكاملة 75، ويتطلع اليوم إلى مواصلة مشوار التاج الأوروبي للقارات بالقوة نفسها من اجل حسم اللقب مبكراً، قبل محطة الختام (الجولة الثالثة) والمقررة نهاية الشهر الجاري في كرواتيا.

يذكر أن منافسات الجولة الأوروبية الثانية قد بدأت منذ أمس، بالتجارب الرسمية ومحاولات تسجيل أفضل زمن وترتفع اليوم حرارة التنافس من خلال إقامة المرحلتين 1 و2، فيما سيكون مسك الختام يوم غد بإقامة المرحلة 3، التي ستحسم فيها مسألة اللقب في هذه الجولة في كل الفئات 1.

ويعتبر نجم فريق مؤسسة فيكتوري تيم النمساوي كيفين رايتيرير، هو المصنف رقم واحد في العالم في فئة واقف جي بي 1، وذلك برصيد 2063 نقطة متفوقاً على جميع أبطال هذه الرياضة والمتخصصين في الفئة.