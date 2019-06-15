الامارات | مدرب جامعات في أميركا يتقاضى 8.6 ملايين دولار سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جامعات في أميركا يتقاضى 8.6 ملايين دولار سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سينفق فريق جامعة كنتاكي لكرة السلة 8.6 ملايين دولار سنوياً على عقد جديد لـ10 سنوات مع مدربه جون كاليباري، في واحد من أكبر العقود لمدرب جامعي في تاريخ الولايات المتحدة. وسيحصد كاليباري البالغ 60 عاماً مردوداً مالياً أكبر من بعض مدربي دوري المحترفين «إن بي إيه»، علماً بأن بطولة الجامعات في الولايات المتحدة تحظى بشعبية كبيرة. وبحسب صحيفة «يو اس ايه توداي»، فإن إيراداته ومن ضمنها المكافآت بلغت 9.3 ملايين دولار في 2018 مع راتب سنوي بقيمة 7.95 ملايين دولار.

ويصل راتب الأسطوري مايك كريشفيسكي، ثاني مدرب من حيث الإيرادات في دوري الجامعات، والذي يشرف على جامعة ديوك منذ 1980، الى 7.05 ملايين دولار. وقال المدرب في بيان لجامعته «فيما أستهل موسمي الـ11 على رأس هذا الفريق، لا أنسى أنني احتجت إلى 20 سنة للحصول على فرصة مماثلة. لا أريد التواجد في مكان آخر».

ويُعد كاليباري من أكثر المدربين مكانة في كرة السلة الأميركية، فقد سبق له تدريب نيوجيرزي نتس بين 1996 و1998 في دوري المحترفين، مع 72 فوزاً و112 خسارة وأوصله الى الأدوار الإقصائية في 1998.

وصنع اسمه في دوري الجامعات خصوصاً بعد تسلّمه فريق كنتاكي وايلدكاتس في 2009، وقاده إلى اللقب في 2012 وأربع مرات إلى المربع الذهبي.