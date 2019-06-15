الامارات | عبدالله صالح لم يوقع رسمياً لكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله صالح لم يوقع رسمياً لكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خالد الزرعوني، وكيل لاعب الوصل عبدالله صالح، أن اللاعب لم يوقع حتى الآن عقداً رسمياً مع اتحاد كلباء. وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «لم تصل الأمور حتى الآن مع كلباء إلى اتفاق نهائي، واللاعب لديه عروض أخرى». وظهر عبدالله صالح خلال الفترة الماضية بمستوى فني متطور. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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