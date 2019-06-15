الامارات | 2000 بحار في سباق غناصة للمحامل الشراعية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 بحار في سباق غناصة للمحامل الشراعية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يُقام اليوم سباق غناصة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن روزنامة النادي لموسم سباقات عام 2019.

ويشارك في السباق 2000 بحار من مختلف إمارات الدولة، على متن 100 محمل شراعي، إذ شهد باب التسجيل إقبالاً كبيراً على المشاركة في السباق في ظل ارتفاع الجوائز المالية التي رصدها النادي للسباق.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أربعة ملايين درهم إجمالي جوائز مالية للمشاركين في السباق، بالإضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وينطلق السباق اعتباراً من ظهر اليوم من أعالي جزيرة أبوالأبيض لمسافة 28 ميلاً بحرياً وصولاً إلى منصة التتويج بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وأنهى النادي الترتيبات النهائية الخاصة بالسباق، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المنظمة والشركاء، من أجل خروج السباق بأبهى صورة وفي ظل منافسة قوية بين جميع المشاركين.

ويُعد سباق غناصة الجولة قبل الأخيرة في فئة المحامل الشراعية 60 قدماً في روزنامة الموسم الحالي، وقبل سباق دلما التاريخي الذي يُعد الأكبر والأضخم في هذه الفئة، الذي من المنتظر إقامته في شهر أكتوبر المقبل.

من جهته، وجه رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أحمد ثاني مرشد الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لرعاية ودعم سموه المستمر لأنشطة وسباقات النادي، الذي كان لها أكبر الأثر في تحقيق النجاحات المتتالية في ما يتعلق بالسباقات البحرية والحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

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وأعرب الرميثي لـ«الإمارات اليوم» عن سعادته بالإقبال الكبير من البحارة من مختلف إمارات الدولة على المشاركة في سباق غناصة، مؤكداً أن وصول عدد المشاركين إلى 2000 بحار يؤكد حرص أهل البحر على التواجد في مختلف الأحداث التراثية، ما يسهم في زيادة قاعدة الممارسين ونقل الهوية التراثية الإماراتية إلى الأجيال الجديدة من الشباب.

وأشار إلى أن الظروف الجوية الحالية من حرارة الجو لم تؤثر في رغبة المشاركين في التواجد بالسباق، مطالباً جميع المشاركين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين التي وضعتها اللجنة المنظمة للسباق لضمان توفير مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع، مشيداً بالتزام البحارة خلال السباقات الماضية خصوصاً في ما يتعلق بالمواصفات الفنية للمحامل، ما أوجد تنافساً قوياً خلال تلك السباقات.

- السباق يعتبر الجولة

قبل الأخيرة لفئة

المحامل الشراعية

في روزنامة

الموسم الحالي.