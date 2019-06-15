الامارات | مارادونا يتخلى عن تدريب دورادوس المكسيكي لأسباب صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يتخلى عن تدريب دورادوس المكسيكي لأسباب صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك، لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، بحسب ما أعلن محاميه. وكتب المحامي ماتياس مورلا على «تويتر»: «قرر دييغو مارادونا عدم متابعة مهامه مدرباً لفريق دورادوس. وبناءً على نصيحة الأطباء سيكرس وقته للاهتمام بصحته، وسيخضع لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة. شكراً لكل عائلة دورادوس».

ورد الفريق المكسيكي التحية إلى مدربه بعد إعلان رحيله، فكتب عبر حسابه على «تويتر»: «دورادو إلى الأبد. شكراً على كل شيء، دييغو!».