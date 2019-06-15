الامارات | «طرق دبي» تدعم الرياضيين من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تدعم الرياضيين من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي دبي لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتكامل الجهود، وتعزيز علاقات الشراكة بما يدعم فئة أصحاب الهمم، استجابة لمبادرة حكومة دبي الرشيدة، المتمثلة في «مجتمعي.. مكان للجميع».

وقع الاتفاقية بالمبنى الرئيس للهيئة، يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم. وقال يوسف الرضا إن الاتفاقية سارية المفعول لثلاث سنوات، وتهدف إلى رعاية ودعم بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم في دورتها الـ11، وإضافة أربعة أبطال رياضيين من أصحاب الهمم على مدى ثلاث سنوات، لإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وذلك في إطار تكامل الأدوار والجهود، لتعزيز المسؤولية المجتمعية للجانبين.

وقال ثاني بالرقاد إن هذه هي المبادرة الأولى في الرعايات المباشرة، لإعداد وتكوين أبطال دولة الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للدولة، ما يمثل نهجاً جديداً في مجال الدعم والرعاية والتسويق الرياضي الذي يقوم على مبدأ التكافل والمساواة.

- «المبادرة» تهدف إلى إعداد وتكوين أبطال دولة الإمارات من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.