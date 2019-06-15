الامارات | كايلي مينوغ تغني في حفل «سباعيات طيران الإمارات» للرجبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي مينوغ تغني في حفل «سباعيات طيران الإمارات» للرجبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُحيي نجمة البوب العالمية كايلي مينوغ حفلاً غنائياً لجماهير بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات دبي للرجبي في السادس من ديسمبر 2019، بمناسبة البطولة بنسختها الـ50، التي تُعد من أكبر الأحداث الرياضية في دبي.

وتُقدم مينوغ، التي توجت مسيرتها على مدى 30 عاماً، بجائزة غرامي الموسيقية العالمية، مجموعة من أشهر أغانيها على خشبة مسرح ملعب ذا سيفنز في التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 400 درهم، وليومي الحدث (19 و20 ديسمبر) 500 درهم.