الامارات | قرعة أبطال آسيا الشهر المقبل بمشاركة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة أبطال آسيا الشهر المقبل بمشاركة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجري في الثاني من يوليو المقبل بمقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا 2019، اعتباراً من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

وتم توجيه الدعوات إلى الأندية المشاركة في دور الـ16، ومنها نادي الوحدة، ممثل الإمارات في البطولة، كما ستجري في اليوم نفسه قرعة مراحل خروج المغلوب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتشارك ثمانية أندية في الدور ربع النهائي، منها أربعة من غرب آسيا، وأربعة من شرق آسيا، في بطولة دوري أبطال آسيا، وسبعة أندية مشاركة من خمس مناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ومن المنتظر أن يكلف نادي الوحدة أحد مسؤولي الجهاز الإداري بالسفر إلى كوالالمبور لحضور القرعة.

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ويلعب الوحدة في دور الـ16 مع النصر السعودي ذهاباً في العاصمة الرياض في الخامس من أغسطس، وإياباً في العاصمة أبوظبي على استاد آل نهيان يوم 12 من الشهر نفسه.

الوحدة يلعب

مع النصر السعودي

في دور الـ16.