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الامارات | قرعة أبطال آسيا الشهر المقبل بمشاركة الوحدة

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إبراهيم الديب - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجري في الثاني من يوليو المقبل بمقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا 2019، اعتباراً من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

وتم توجيه الدعوات إلى الأندية المشاركة في دور الـ16، ومنها نادي الوحدة، ممثل الإمارات في البطولة، كما ستجري في اليوم نفسه قرعة مراحل خروج المغلوب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتشارك ثمانية أندية في الدور ربع النهائي، منها أربعة من غرب آسيا، وأربعة من شرق آسيا، في بطولة دوري أبطال آسيا، وسبعة أندية مشاركة من خمس مناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ومن المنتظر أن يكلف نادي الوحدة أحد مسؤولي الجهاز الإداري بالسفر إلى كوالالمبور لحضور القرعة.

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ويلعب الوحدة في دور الـ16 مع النصر السعودي ذهاباً في العاصمة الرياض في الخامس من أغسطس، وإياباً في العاصمة أبوظبي على استاد آل نهيان يوم 12 من الشهر نفسه.

الوحدة يلعب

مع النصر السعودي

في دور الـ16.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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