شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يستأنف تدريباته رسميا يوم الاثنين المقبل، بملعب النادي.
وأشار المشرف العام إلى أن اللاعبين سوف يتجمعون في السادسة مساء تحت قياده الجهاز الفني بقيادة خالد جلال .
جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المشرف العام على الكرة مع خالد جلال عصر اليوم.
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