شكرا لقرائتكم خبر عن المصري كريم عبدالجواد يفوز ببطولة «سى آي بي» للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز اللاعب المصرى كريم عبدالجواد ببطولة «سى آي بي» للاسكواش، التي نظمت في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 من شهر يونيو الجاري.

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وتمكن كريم عبدالجواد، المصنف الرابع، من الفوز في المباراة النهائية على مواطنه محمد أبوالغار بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط (12- 10، 11- 6، 5- 11، 8- 11، 12- 10) في مباراة ماراثونية استغرقت 92 دقيقة.

وبذلك تكون مصر قد فازت بمسابقتى الرجال والسيدات بعدما فازت رنيم الوليلى في وقت سابق اليوم بمسابقة السيدات بعدما فازت في النهائى على الفرنسية كاميل سيرم.

وتعتبر بطولة «سي آي بي» إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.