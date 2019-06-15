شكرا لقرائتكم خبر عن «ساري» يضع شرطًا وحيدًا قبل التعاقد مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، أصبح على أعتاب تولى المهمة الفنية للفريق الكروى الأول بنادى يوفنتوس، بداية من الموسم الكروى الجديد، خلفا لأليجرى الذى رحل عن تدريب السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الماضى.

وقالت الصحيفة أن سارى اشترط على مسؤولى يوفنتوس، ضرورة التعاقد مع الأرجنتينى ماورو إيكاردى، مهاجم فريق إنتر ميلان، ليشكل ثنائيا خطيرا مع البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الموسم المقبل، لاسيما أنه يراه من المهاجمين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية داخل منطقة الجزاء وقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

وأضافت الصحيفة أن سارى فى جلسته مع أندريه أنيللى رئيس نادى يوفنتوس اشترط عليه سرعة التعاقد مع إيكاردى، مشيرة إلى أن المدرب الإيطالى المخضرم غير مقتنع بإمكانيات الأرجنتينى ديبالا على الإطلاق.

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وكان إيكاردى هو خيار المدير الفنى الإيطالى ماوريسيو سارى الأول فى نابولى لتعويض رحيل الهداف جونزالو هيجواين قبل عدة مواسم، حيث يراه المدير الفنى المخضرم أنه سوف يخدم خطته فى السيدة العجوز حال توليه رسميا تدريب اليوفى فى الموسم المقبل.

من جهة أخرى، رفض أنيللى رئيس يوفنتوس طلب سارى ببقاء هيجواين ليكون احتياطيًا لإيكاردى فى حال التعاقد معه، حيث يرى رئيس اليوفى أن هناك ديبالا ورونالدو كما أن المهاجم الأرجنتينى أصبح متقدما فى العمر.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن هيجواين سيرحل عن صفوف يوفنتوس، موضحة أن النادى لا يعتبر المهاجم الأرجنتينى جزءًا من المشروع الفنى للموسم المقبل، حيث يريد رئيس السيدة العجوز بيع اللاعب نهائيا وليس على سبيل الإعارة بعدما قضى موسم خارج اليوفى على سبيل الإعارة فى كل من ناديى ميلان وتشيلسى.

وشارك هيجواين فى 40 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز 13 هدفا وساهم بصناعة 3 أخرى، ولكن ترفض جماهير يوفنتوس بقاء اللاعب داخل صفوف الفريق فى الموسم المقبل بسبب انخفاض مستواه، كما أن رونالدو يرفض تواجد المهاجم الأرجنتينى فى اليوفى ويفضل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن يحسم رئيس يوفنتوس كافة تفاصيل التعاقد بشكل نهائى مع سارى من أجل وضع خطة الفريق خلال فترة الإعداد والصفقات واللاعبين الذى سوف يرحلون فى الميركاتو الصيفى الحالى.