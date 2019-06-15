شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتى» يطلب مواجهة عالمية فى المعسكر الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من مسؤولى النادى، ضرورة إقامة مباراة ودية عالمية، مع أحد الفرق الكبرى، خلال معسكر الإعداد، الذي سيدخله الفريق في أوروبا، خلال الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفنى على رغبته في أن تكون المباريات الودية الثلاث، التي سيؤديها الفريق هناك متدرجة، حيث تبدأ مع أحد فرق الدرجة الثانية، في الدولة التي سيقيم فيها الفريق المعسكر، ثم إقامة مباراة أخرى، مع أحد فرق الدورى الممتاز، والذى يقع في وسط الجدول، على أن تختتم المباريات، بمواجهة مع أحد فرق المقدمة هناك، وتكون المباراة بمثابة البروفة النهائية، للمباريات القوية التي سيخوضها الفريق عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية، سواء أمام المقاولون والزمالك، في الدورى، أو أمام بيراميدز، في الكأس وكذلك في بطولة السوبر المصرى، للموسم المنقضى.

حيث يرغب لاسارتى، في الارتقاء بالمستوى للاعبيه، والوصول بهم لأعلى فورمة قبل العودة إلى القاهرة، والدخول في المرحلة الأخيرة، من الاستعداد للمشاركة في تلك المباريات، التي تعد في غاية الأهمية، بالنسبة للفريق، والتى سيتحدد على ضوئها مستقبل الفريق في الموسم المقبل.

Advertisements

فيما طلب لاسارتى، من محمد يوسف، المدرب العام للفريق، كتابة تقرير مفصل عن مستوى اللاعبين الدوليين، محمد الشناوى، أيمن أشرف، ووليد سليمان، مروان محسن، والمشاركين مع المنتخب، في بطولة الأمم الأفريقية، من أجل الوقوف على مستواهم قبل الانضمام للفريق عقب انتهاء البطولة.

وأرجأ المدير الفنى، كتابة تقريره النهائى، عن الفريق، والعناصر التي يرغب في الاستغناء عنها، وعدم تواجدها مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى ما بعد عودته من بلاده، حيث يقضى إجازته السنوية هناك، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع لجنة التخطيط بالنادى، عقب عودته من بلاده، لشرح تقريره الفنى للجنة، ودراسة كافة الجوانب، التي يرغب في تدعيم الفريق بها خلال الموسم المقبل، من أجل المضى نحو الفوز بالبطولات.

من ناحية أخرى، رفض مسؤولو النادى الأهلى فكرة بيع إسلام محارب، نهائياً بعدم تلقى النادى عرضاً من فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بشأن شراء اللاعب، وينتظر أن يناقش المجلس مسألة خروجه على سبيل الإعارة وفقاً لرؤية المدير الفنى.

من جهة أخرى، طلب محمد هانى، الظهير الأيمن للفريق من مسؤولى النادى، ضرورة حسم مصير احترافه بعدما تلقى عرضاً من أحد الأندية الأوربية، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.