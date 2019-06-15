شكرا لقرائتكم خبر عن منافسو مصر فى أمم إفريقيا (١).. زيمبابوى منتخب «المحاربين» الباحث عن المجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفعت حالة الاستعداد القصوى فى مصر قبل أيام من استضافة منافسات أمم إفريقيا نسخة 2019، وظهر العمل على قدم وساق على أرض النيل من أجل احتضان مشرف للعرس الكروى القارى فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

المنتخب المصرى أوقعته القرعة فى المجموعة الأولى التى ستتنافس منتخباتها على أرضية ملعب القاهرة الدولى، وتضم كلا من مصر وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويستهل أحفاد الفراعنة مشوارهم بنسخة 2019 لأمم أفريقيا بمواجهة المنتخب الزيمبابوى فى مباراة الافتتاح، حيث نستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات الخاصة بالمنتخب الزيمبابوى منافس الفراعنة فى المحطة الأولى لمشوارهم القارى فى النسخة الحالية.

منتخب زيمبابوى مُلقب من قبل جماهيره وأنصاره بـ«المحاربين»، حيث كان اسمه السابق جنوب روديسيا فى الفترة من 1939 إلى 1964 نسبة إلى اسم البلد خلال فترة الاحتلال البريطانى، وجاءت كُنية «المحاربين» عقب الاستقلال فى عام 1965.

المنتخب الزيمبابوى ليس من الأسماء الرنانة أو المنتخبات العملاقة فى القارة الإفريقية، حيث لم يسبق له بلوغ نهائيات كأس العالم مطلقا على مدار تاريخه، واقتصرت إنجازاته على 3 مشاركات بكأس أمم إفريقيا قبل أن يبلغ نهائيات المسابقة للمرة الرابعة فى تاريخه فى 2019.

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ومن المفارقات أن من بين المرات الأربع التى يشارك خلالها زيمبابوى فى الكان مرتان منها فى مصر، فى 2006 و2019، وهو ما قد يدعو أنصار «المحاربين» للتفاؤل دائماً باستصافة الفراعنة للحدث القارى.

وخلال المشاركات الثلاث الماضية لزيمبابوى فى أمم إفريقيا فى 2004 و2006 و2017، لم ينجح فى تخطى عقبة الدور الأول، وخاض 9 مباريات بشكل عام فى تاريخه بالمسابقة خسر فى 6 منها وحقق انتصارين ثمينين على حساب كل من منتخبى غانا فى 2006 والجزائر فى 2004، بالإضافة إلى تعادل مثير مع الجزائر أيضا فى النسخة الماضية 2017 بالجابون، وتعتبر الخسارة بنتيجة ٣/٥ على يد المنتخب الكاميرونى فى نسخة 2004 هى الأثقل فى رحلة المحاربين بالكان.

واشتهر المنتخب الزيمبابوى بقميصه الأصفر المخطط بألوان خضراء، والطاقم الاحتياطى المكون من قمصان خضراء بخطوط صفراء.

ويعتبر أفضل تصنيف للمنتخب الزيمبابوى على مدار تاريخه هو احتلال المركز الـ40 عالميا وفقا لتصنيف «فيفا» الشهرى، وذلك فى شهر إبريل لعام 1995، بينما جاء التصنيف الأسوأ فى أكتوبر 2016 باحتلال المركز 131 على المستوى العالمى.

ويعد بيتر ندلوفو هو أحد شهر الأسماء فى الكرة الزيمبابوية على الإطلاق، فهو الهداف التاريخى لمنتخب البلاد برصيد 38 هدفا وأكثر من خاض مباريات دولية مع «المحاربين» برصيد 100 مباراة.

ويقود المنتخب الزيميابوى فنيا، المدرب الوطنى صنداى تشيدزامبوا، وهو أحد أشهر لاعبى خط الدفاع فى تاريخ الكرة بالبلاد، ويبلغ من العمر 67 عاما. وتأهل منتخب زيمبابوى لنسخة 2019 لأمم إفريقيا عقب اعتلاء مجموعة التصفيات التى كانت تضم معه منتخبات الكونغو برازفيل وليبريا والكونغو الديمقراطية بعد جمع 11 نقطة.

أبرز النجوم التى تضمهم قائمة المنتخب الزيمبابوى هم الجناح الخطير خاما بيليات نجم كايز رتشيفز الجنوب أفريقى ونودلج موسونا مهاجم أندرلخت البلجيكى ونياشا موشيكوى هداف داليان يفانج الصينى.