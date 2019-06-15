شكرا لقرائتكم خبر عن «سمكة» صلاح و«شعر» الننى يخطفان الأنظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غلب الطابع الودى والمرح على الجلسة التى جمعت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومحمد صلاح، ومحمد الننى، لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم، عقب المباراة الودية ببن منتخبى مصر وتنزانيا التى انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب بالإسكندرية.

البداية كانت بمداعبة وزير الرياضة للثنائى صلاح والننى بأن الشارع المصرى إلى جانب اهتمامه ببطولة أمم أفريقيا مهتم بماذا فعل صلاح بالسمكة التى اصطادها بالغردقة، وسر استغناء الننى عن شعره، واستكمل الوزير حديثه بأنه مثل الكثير من المصريين كان يأمل أن «صلاح يبعلته السمكة»، وأن ما كان يحيره «هيعرف يشوى سمكة بالحجم دا إزاى»، وهو ما أثار ضحك جميع الحاضرين، ورد صلاح على وزير الرياضة بأنه يتعهد بأن يهديه سمكة مثلها بعد كل فوز يحققه المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية.

وقال ضاحكا: "موضوع السمكة خد اهتمام كبير على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام وسط تساؤلات كثيرة عن الغرض من نشر الصورة"، وتابع: "نشرى صورى فى الغردقة أو أى مكان أزوره فى مصر للمساهمة فى تنشيط السياحة، والجميع شاهد نشر الكثير من الصحف للخبر والحديث عن معالم مصر والأمر بمثابة رسالة لمحبىّ فى كل مكان فى العالم لزيارة مصر".

واستكمل هداف البريميرليج حديثه الضاحك قائلا إن الكثير اهتم بتركى المنتخب للاستجمام بالإجازة رغم أنى أعى واجباتى كمحترف ودورى تجاه منتخب وطنى وأنهيت الإجازة فى الموعد المحدد مع الجهاز الفنى بقيادة أجيرى وانضممت للمنتخب.

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وتدخل وزير الرياضة قائلا لصلاح: "الناس عقدت عليك وعلى زمايلك آمال كبيرة وأنا بنقل لاتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب من القيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى بأكمله بأن الآمال معلقة عليكم لإسعاد الملايين بإحراز اللقب".

وتعهد صلاح ببذل قصارى جهده مع زملائه لإسعاد الجماهير بالبطولة. وانتقل حديث صلاح والوزير وهانى أبوريدة وعامر حسين إلى الننى وعن سر حلقته لشعره وأكد اللاعب أنه لم يكن يتوقع أن يفرط فى شعره بهذه السهولة لكنه أثناء أداء العمرة قص شعره اقتداء بالسنة النبوية، وهو سعيد للغاية ليداعبه أحد الموجودين «يعنى مفيش أى اندهاشة من زملائك اللاعبين»، فى إشارة لإعلانه التلفزيونى مؤخرا فرد اللاعب ضاحكا «مفيش أى اندهاشه»، وأكد ما قاله صلاح بتعهد اللاعبين ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز بالبطولة.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفنى، وثقته فى كل لاعبى المنتخب، موضحًا أن منتخب مصر يضم نخبة من اللاعبين المميزين، مطالبًا ببذل أقصى جهد لحصد البطولة الإفريقية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الحضور الجماهيرى وتوفير القيادة السياسية والحكومة كل سبل النجاح والدعم يزيد لاعبى المنتخب إصرارًا وعزيمة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكرة المصرية المشرف.

وأشار إلى أن البطولة مهمة وخلقت حالة إيجابية فى الشارع المصرى، مبينًا أن كل المصريين يؤازرون المنتخب فى هذه البطولة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كان قد التقى بلاعبى المنتخب الوطنى فى حضور الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى السبت الماضى، وشاهد تدريبات المنتخب قبل انضمام صلاح والننى إلى معسكر المنتخب، وحرص على لقائهما بعد انضمامهما للمنتخب عقب المباراة الودية بين منتخبى مصر وتنزانيا.