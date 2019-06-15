شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يتفقد استاد القاهرة لمتابعة ترتيبات حفل افتتاح الأمم الإفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على التواجد في استاد القاهرة الدولي، لمتابعة التحضيرات النهائية لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل بحفل الافتتاح يليه مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.