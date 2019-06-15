شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة بالمنيا تطلق «ماراثون للجري» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الجمعة، ماراثون المنيا للجري بمشاركة أكثر من 1500 متسابق خلال فعاليات مشروع وجهة مصر 2030 والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ١٤ محافظة مختلفة.

حضر الفعاليات اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، ومندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب بالمحافظة، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للرياضة، ومندوبو وزارة الشباب، ومندوبو الأمم المتحدة، واكثر من 1500 شاب وفتاة.

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وقال مندى عكاشة، مدير عام مديرية الشباب بالمنيا، انه تم تنظيم ماراثون المنيا للجري بالإضافة لعدد الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، ضمن مشروع وجهة مصر 2030 بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الامم المتحدة (للستان) والمؤسسة الاستشارية للشباب (اتجاه) وفريق واي بير، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وأضاف عكاشة أن الفعاليات بدأت بماراثون للجري بدءا من نادي الشباب حتى نادى المنيا الرياضي، ثم تبعه حفل بملعب نادى المنيا الرياضي لمجموعة من الفرق وعمل بعض الاستعراضات الفنية والرياضية على المسرح.

كانت الفعاليات قد بدأت على مدار ثلاثة أيام، حيث تضمن اليوم الأول ندوة تثقيفية لبنات وشباب المحافظة حول تمكين المرأة لتحقيق مكاسب إنمائية لخفض معدلات الإنجاب، وتعزيز التكامل الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، توعية لمناهضة ختان الإناث، واليوم الثاني ماراثون رياضي بمشاركة شباب المحافظة، ويتضمن برنامج اليوم الثالث برنامجا سياحيا يتضمن زيارة لمنطقه بني حسن الأثرية بالمنيا.