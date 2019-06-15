الزمالك أولى رغبات كابونجو كاسونجو فى الدورى الممتاز...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للوحدة السعودى، إن اللاعب يضع العودة إلى النادى الأبيض فى الموسم الجديد خيار أول له رغم تلقيه بعض العروض الخارجية.

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وكشف المهاجم الكونغولى لمصدر مقرب منه إنه سيبحث عن عودته إلى القلعة البيضاء فى الموسم المقبل وسيؤجل مناقشة العروض التى وصلت إليه لحين العودة إلى القاهرة والاجتماع بمسئولى الزمالك لتحديد مصيره.

يذكر أن الزمالك يبحث عن ضم مهاجم سوبر ووضع اللاعب الكونغولى بديلا استراتيجيا بإعادته مرة أخرى لصفوف الفريق الأبيض فى حالة عدم ضم مهاجم سوبر فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.