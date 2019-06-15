شكرا لقرائتكم كريم عبد الجواد يفوز بلقب ببطولة CIB الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، الفوز بلقب بطولة CIB الدولية للاسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاز عبد الجواد على منافسه محمد أبو الغار المصنف الثامن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية حيث تقدم لاعب الأهلي بشوطين نظيفين قبل أن يتعادل أبو الغار 2/2 ليتمكن كريم عبد الجواد من حسم الشوط الخامس لصالحه واستغرقت المباراة 92 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10, 11-6, 5-11, 8-11, 12-10 .

وتصنف بطولة CIB بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.