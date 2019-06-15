شكرا لقرائتكم الشناوى: المنافسة بين حراس مرمى الفراعنة شريفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي،أن المنافسة بينه وبين أحمد الشناوي ومحمود جنش، شريفة، و محمد أبو جبل يشارك بجدية فى المران رغم استبعاده من قائمة المنتخب .

وأكد الشناوي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، "نشتاق لرؤية الجمهور"، مؤكداً أن الجميع يعمل بجدية خلال معسكر الفراعنة للعمل على إسعاد الجمهور المصري ، خاصة أن هناك وجود أجواء إيجابية داخل المعسكر.

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ووجه رسالة للجمهور المصري، قائلًا: "نحتاج دعمكم وأنتم اللاعب رقم واحد والجميع في تركيز شديد وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم".

وتابع: "نتحدث مع بعضنا داخل المعسكر على ضرورة الفوز بالبطولة على أرضنا وزيادة التركيز".