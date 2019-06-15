شكرا لقرائتكم الشناوى: المنافسة بين حراس مرمى الفراعنة شريفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي،أن المنافسة بينه وبين أحمد الشناوي ومحمود جنش، شريفة، و محمد أبو جبل يشارك بجدية فى المران رغم استبعاده من قائمة المنتخب .
وأكد الشناوي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، "نشتاق لرؤية الجمهور"، مؤكداً أن الجميع يعمل بجدية خلال معسكر الفراعنة للعمل على إسعاد الجمهور المصري ، خاصة أن هناك وجود أجواء إيجابية داخل المعسكر.
ووجه رسالة للجمهور المصري، قائلًا: "نحتاج دعمكم وأنتم اللاعب رقم واحد والجميع في تركيز شديد وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم".
وتابع: "نتحدث مع بعضنا داخل المعسكر على ضرورة الفوز بالبطولة على أرضنا وزيادة التركيز".
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوى: المنافسة بين حراس مرمى الفراعنة شريفة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.