شكرا لقرائتكم جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف: فخور كونى مصريا ووقوف بلدى إلى جوارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر الحكم الدولى جهاد جريشة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على الوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف". قال جريشة فى تصريحات لـ قناة time sports" :" فخور بكونى مصريا واحترمت وقوف بلدى بجانبى فى أزمتى مع الكاف وأشكر الجميع ومسئولى الجبلاية". أضاف جريشة :" من تاريخ صدور قرار الكاف بإيقافى لم أفقد الأمل بالمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل وأصبحت جاهزا للتحكيم" مؤكدا أنه سينضم غدا لمعسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا. كانت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قررت رفع الإيقاف عن جريشة بعد نظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عنه الذى كان مدته 6 أشهر. Advertisements

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