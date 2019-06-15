شكرا لقرائتكم الإكوادور تنتزع المركز الثالث من إيطاليا لفي مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع منتخب الإكوادور المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم بفوزه على المنتخب الإيطالي بهدف نظيف يوم الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكما لشوطين إضافيين. وأهدر ماركو أوليفري لاعب المنتخب الإيطالي ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول وبالتحديد في الدقيقة 95، قبل أن يسجل ريتشارد مينا هدف التقدم لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 104.

وخسر المنتخب الإيطالي مباراة الدور قبل النهائي أمام نظيره الأوكراني 1 - صفر، فيما خسر منتخب أوروجواي في ذات الدور من كوريا الجنوبية بهدف نظيف أيضا.